المفقودون.. رامى اختفى فى ظروف غامضة

إيمانا منا بالدور الإيجابي والاجتماعي للإعلام، قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.تغيب رامي محمود عبدربه عبدربه، منذ يوم الخميس الماضي، حيث كان متجهًا الساعه ١١ صباحًامن منطقة الأميرية إلى مستشفى الجمهورية للعمل، لكنه اختفى، ولديه سيارة ماركة شيڤروليه لانوس ٢٠١٤ لونها سماوي ورقمها: ٦٧١٧ ـ ن ر.وتناشد "الدستور" كل من لديه معلومات عن المفقود بالاتصال على الرقم 01126464990.كما تم تخصيص الرقم 01004333637 لكل من لديه حالة أو مبادرة أو شكوى يستطيع إرسالها عليه.