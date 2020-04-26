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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مالى: ارتفاع إصابات كورونا إلى 355

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:56 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة المالية، عن تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في أعلى عدد من الإصابات بالفيروس منذ ظهور أول حالة في البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، أن عدد الإصابات الإجمالي يرتفع بذلك إلى 355 إصابة مؤكدة منذ ظهور الفيروس في البلاد، التي سجلت كذلك أربع وفيات ومثلها حالات شفاء.

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