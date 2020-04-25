شيخ الأزهر: يحق للدولة شرعًا تحديد الأسعار لمواجهة الاحتكار

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه من المؤسف في زمن الأوبئة أن يقوم البعض باحتكار السلع ورفع الأسعار، مؤكدًا أنه في هذه الحالة يحق للدولة شرعًا التدخل المباشر لتحديد الأسعار حماية لحقوق العامة، والعلة في ذلك هو إلحاق الضرر للمواطنين، وهدم أصل من أصول الأخلاق.وأضاف شيخ الأزهر، خلال الحلقة الثانية من برنامج "الإمام الطيب"، المذاع عبر فضائية "أون": "الاحتكار محرم في شرع الإسلام، ومواجهته لتحقيق مصلحة الناس لا تتم إلا بإجبار المحتكرين للخضوع للأسعار التي تحددها الدولة.وأردف: "في هذه الظروف القاسية، يجب علينا جميعًا إحياء الأخلاق، والابتعاد عن الأسلوب الملتوي الذي يدفع دفعًا لاحتكار السلع".