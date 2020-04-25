تعافى 3 حالات من كورونا فى «عزل العجمى» وارتفاع العدد لـ80

أعلن مستشفي العجمي النموذجي للعزل بغرب الإسكندرية، اليوم السبت، عن خروج 3 حالات تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تحول نتائج التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.وأكدت ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمي المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا، في تصريحات صحفية، على ارتفاع عدد حالات التعافي في المستشفى ليصل إلى 80 حالة، بعد خروج حالات، اليوم، من مستشفى العزل بالعجمي، وذلك بعد سحب التحاليل لمرتين متتاليتين وثبوت سلبية العينات، واستكمال فترة العلاج.ويعد مستشفى العجمي النموذجي من أحدث مستشفيات الإسكندرية التي تحولت لمستشفى للعزل، ويضاهى في إنشائه وتجهيزاته المستشفيات الخاصة الكبرى، وبلغت التكلفة الإنشائية للمستشفى 350 مليون جنيه، بينما وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية إلى 400 مليون جنيه، بإجمالي قيمة 750 مليون جنيه، وتبلغ سعة المستشفى المبدئية 125 سريرا، بينها 94 سريرا للإقامة.