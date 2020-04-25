«لليوم العاشر على التوالى».. استقرار الأوضاع فى كفر العجمى

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، إن أعمال التطهير والتعقيم وتوفير السلع الغذائية لأهالي قرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا الخاضعة للعزل الصحي مستمرة بصفة دورية، لليوم العاشر علي التوالي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.أكد محافظ كفرالشيخ، في بيان له علي استمرار أعمال التطهير والتعقيم للقرية بصفة دورية في كافة الشوارع والمنازل والمباني بالقرية بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها، موضحًا أن المحافظة ملتزمة بتقديم كل أنواع الدعم والمساعدة، وتوفير احتياجات الأهالي من السلع الغذائية وكل الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.وأشار محافظ كفرالشيخ، إلي وجود السيارة المكبس لرفع المخلفات، والتخلص منها بشكل آمن، والعمل على تطهيرها وتعقيمها أولًا بأول، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.يذكر أنه تم عزل القرية منذ 10 أيام بناء على قرار صدر من محافظ كفرالشيخ، بعد إصابة عدد من أبناء القرية بفيروس كورونا المستجد.