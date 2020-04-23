كواليس تصوير مسلسل «الاختيار» بطولة أمير كرارة (فيديو)
الخميس 23/أبريل/2020 - 11:43 م
حسن أمينطباعة
نشر المنتج تامر مرسي مالك شركة "سينرجي"، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الإعلامية مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من داخل كواليس تصوير مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة.
رصد الفيديو مشاهد خلف الكاميرا و"ميكنيج" كواليس تصوير عدد من أحداث العمل وحياة رجال الصاعقة وجنود الجيش المصري التي يجسدها المسلسل، كما احتوى أيضا على مشاهد لانفجارات وضرب طلقات النار أثناء بعض المداهمات ضمن أحداث المسلسل.
يتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
مسلسل "الاختيار" يعرض طوال شهر رمضان على قناة ON، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وماجد المصري وصلاح عبدالله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي. شاهد
رصد الفيديو مشاهد خلف الكاميرا و"ميكنيج" كواليس تصوير عدد من أحداث العمل وحياة رجال الصاعقة وجنود الجيش المصري التي يجسدها المسلسل، كما احتوى أيضا على مشاهد لانفجارات وضرب طلقات النار أثناء بعض المداهمات ضمن أحداث المسلسل.
يتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
مسلسل "الاختيار" يعرض طوال شهر رمضان على قناة ON، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وماجد المصري وصلاح عبدالله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي. شاهد