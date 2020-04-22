وزير الشئون الإسلامية السعودي يهنئ وزير الأوقاف بحلول شهر رمضان

في إطار العلاقات الراسخة بين جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اتصالا هاتفيا من نظيره السعودي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.وقالت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم - "إن الوزيرين سألا الله (عز وجل) أن ينعم على البلدين بالأمن والأمان ورفع البلاء عن البلاد والعباد".