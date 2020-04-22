انتهاء أعمال تطوير كوبرى الجيزة المعدنى غدًا

نشرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، الخدمات المرورية أعلى كوبري الجيزة المعدني، ووضع علامات إرشادية وضوئية وحواجز خرسانية وحديدية، وكاميرات مراقبة في موضع أعمال التطوير.ومن المقرر أن تنتهي غدًا أعمال التطوير عقب رفع كفاءة طبقة «الأيبوكسي» بالكوبرى، لتحقيق سيولة مرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمن على أن يكون العمل على مدى الـ٢٤ ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال الأعمال.