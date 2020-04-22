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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طلاب أولى ثانوي يختمون امتحاناتهم الإلكترونية التجريبية اليوم

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:32 ص
امتحانات التابلت
امتحانات التابلت
نورهان عبدالرحمن
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ينتهي طلاب الصف الأول الثانوي اختباراتهم الإلكترونية التجريبية اليوم الأربعاء، بأداء امتحان مادة الكيمياء، في مختلف المحافظات، وتجري الاختبارات لكل الطلاب من الساعة 10 صباحًا وحتى الواحد ظهرًا.

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي أمس، واليوم الأربعاء، هي اختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان استعدادًا لامتحانات نهاية العام، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات ليس لها درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، امتحان مادة التاريخ إلكترونيًا أمس الثلاثاء، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020، حيث نجح 545 ألف طالب وطالبة في تأدية الامتحان اليوم حتى الساعة الواحدة ظهرًا، من إجمالي 589 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتعقد امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي في الفترة من 29 إبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.

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