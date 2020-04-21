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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2020

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:13 ص
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
دعاء أبو العزم
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ننشر أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2020 في الأسواق، بما فيها بورصة الدواجن وأسعار البيض والكتاكيت.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن والبط والبيض والكتاكيت، نظرا لكونها سلع أساسية يهتم بها المواطنين.

وفرة المعروض من الدواجن

في هذا السياق، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن أسعار الدواجن بالأسواق تشهد حالة من الإستقرار بسبب وفرة المعروض.

وأضاف "السيد"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الشعبة بالتعاون مع الغرف التجارية تقدم كافة التسهيلات للمواطنين لتوفير السلع دون الحاجة أو نقص السلع في الأسواق.

أسعار الدواجن في الأسواق
وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، أن الدواجن من المزرعة سجلت سعر 28 جنيهًا للكيلو، في حين تباع للمستهلك بسعر من 32 جنيهًا وحتى 35 جنيهًا.

وأشار إلى أن هناك اكتفاء ذاتي من الدواجن في الأسواق، حيث تم وقف الاستيراد من الدواجن منذ عام بسبب ارتفاع حجم الإنتاج.

ويبلغ إنتاج مصر من الدواجن نحو مليار فرخة سنويًا، مما يعد كافي لتغذية السوق المحلي.

تعرف علي أسعار الفراخ البلديإلى
في نفس السياق أشار إلى أن أسعار الدواجن البلدي تشهد حالة من الاستقرار أيضًا، حيث سجلت سعر يبدأ من 30 جنيهًا، وتباع للمستهلك بسعر بتراوح من 9 إلى 11 جنيهًا.

ويهتم المواطنين بأسعار السلع الغذائية لحظة بلحظة ومعدل التغيير لكل منها وتعد الدواجن والبيض من السلع الأساسية لدى المواطنين المصريين.

كما يهتم كثير من المواطنين بتربية الدواجن بالمنازلمما تسبب في رفع الإنتاج خلال السنوات الأخيرة وتوقف حركة الاستيراد وتبلغ نسبة الإنتاج المنزلي لنحو 30 % من الإنتاج الكلي بحسب تصريحات عبد العزيز السيد.

المخزون الاستراتيجي لشهررمضان
وعن المخزون الاستراتيجي من الدواجن والبيض استعدادا لشهر رمضان، أكد "السيد"، أن مصر لديها مخزون استراتيجي يكفي لمدة ثلاثة أشهر مقبلة ولا داعي للقلق.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن لن تشهد أي ارتفاعات خلال رمضان بسبب وفرة المعروض منها بكميات كبيرة ولا توجد أي مبررات لرفع الأسعار.

أسباب ارتفاع الدواجن
وأوضح أن معدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الدواجن متوقف على العرض والطلب وفي الطبيعي يتراوح من جنيه لنحو خمس جنيهات.

أسعار البيض اليوم
على صعيد آخر، نستعرض أسعار البيض اليوم في الأسواق، حيث سجلت ارتفاعات طفيفة في بحسب تصريحات التجار.

وتعود الارتفاعات في الأسعار بسبب زيادة الطلب من المواطنين خلال اليومين الماضيين علي البيض بسبب احتفالات شم النسيم التي شهدها المواطنين أمس الإثنين.

وسجلت أسعار البيض سعر 34 جنيهًا للكرتونة بارتفاع جنيهان في سعر الكرتونة وتباع للمستهلك بسعر 38 جنيهًا، في حين سجل سعر الكتكوت من 9 إلى جنيهًا.

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