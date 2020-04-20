«المهن العلمية»: القومي للبحوث اقترب من إنتاج لقاح كورونا

كشف الدكتور عبدالستار المليجي، نقيب المهن العلمية، تفاصيل وخطة إنتاج لقاح مصري واق من الإصابة بفيروس كورونا خلال الشهر الماضي، موضحًا أن الأبحاث تجاوزت الآن نسبة الـ 75%.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع عبر فضائية ON: "تم تسليم هذه اللقاحات وتجربتها للبحث العلمي، وتجرى الدراسات لإنتاجها الآن".وتابع، أن عدد من الباحثين يعمل الآن على إنتاج لقاح مصري، وهناك اتجاهين، الأول البحث عن دواء لكورونا، والثاني لقاح لوقاية الأصحاء من الإصابة بهذا المرض.وواصل قائلًا: "المركز البحثي بالمركز القومي للبحوث أقر منتج يصلح أن يكون لقاحًا لكورونا".وذكر أن وحدة بحوث الفيروسات بالمركز القومي للبحوث قطعت شوطا كبيرًا في إنتاج لقاح كورونا.