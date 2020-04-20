ترامب: شجعت حكام الولايات على إعادة فتح الاقتصاد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إنه شجع حكام الولايات على إعادة فتح الاقتصاد بصورة منتظمة بالتزامن مع محاربة فيروس "كورونا" المستجد.وأكد ترامب، خلال لقائه الصحفي اليومي، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، أنه يبدي استعداده لتقديم المساعدات الطبية لإيران لمواجهة الفيروس حال طلبها ذلك.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.