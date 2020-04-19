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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الصحة» تكشف أسباب عدم عزل مصابي كورونا في المستشفيات الخاصة

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:41 م
الدكتور حسام حسني
الدكتور حسام حسني
رباب الأهواني
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علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على أسباب عدم عزل حاملي فيروس كورونا داخل المستشفيات الخاصة، موضحًا أن المسح يجرى بالمجان فى المعامل المركزية بوزارة الصحة فقط، ومن ثم النقل يتم إلى مستشفيات العزل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامجه "كل يوم" المُذاع على شاشة "ON": "لسنا في حاجة إلى استخدام المستشفيات الخاصة فى علاج المصابين حتى الآن، ولا يوجد رقم ثابت في الفحص اليومي، وربما يتم فحص ألفى حالة أو 5 آلاف حالة فى اليوم الواحد".

وذكر أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي لديها بروتوكول موحد على المستشفيات كافة، مضيفًا أن الأهالى لديهم ثقافة عدم الذهاب إلى مستشفيات العزل، خوفًا من عدم الصلاة عليهم في حالة الوفاة.

وأشار إلى أن المصاب الواحد بكورونا، يعدى 1.5 لـ2.5 شخص، متوقعًا انحسار إصابات كورونا حال التزام المواطنين بالإجراءات والتعليمات التي أعلنتها الدولة.

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