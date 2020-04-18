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مصر

مواعيد القطارات اليوم السبت 18-4-2020 من القاهرة إلى محافظات مصر

السبت 18/أبريل/2020 - 01:47 ص
جريدة الدستور
رغدة محمد
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تعتبر القطارات هي وسيلة النقل الآمنة الوحيدة خلال هذة الفترة للتنقل بين المحافظات، ويحرص المواطنون على متابعة مواعيد القطارات اليوم السبت 18-4-2020 من القاهرة إلى محافظات مصر بالأخص في ظل وقت الحظر خلال أزمة انتشار فيروس كورونا.


وتحرص سكك حديد مصر خلال وضع مواعيد القطارات اليوم السبت 18-4-2020 من القاهرة إلى محافظات مصر على تطبيق حزمة إجراءات طبية لضمان أعلى درجات الأمن والأمان على صحة المواطنون وعدم انتشار العدوى بين صفوف المواطنين.

مواعيد القطارات اليوم السبت 18-4-2020 من القاهرة إلى محافظات مصر



قطار مختلط رقم 1205 –


تبدأ رحلته اليوم السبت من القاهرة في الساعة 6:30 وتنتهي المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.


قطار مكيف رقم 903 –


تبدأ رحلته اليوم السبت من القاهرة في تمام الساعة 6:45 وتنتهي المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.


قطار مميز رقم 7 –


تبدأ رحلته اليوم السبت من القاهرة في تمام الساعة 6:55 وتنتهي المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.


مواعيد القطارات اليوم السبت 18-4-2020 من القاهرة إلى محافظات مصر



قطار مكيف رقم 905


تبدأ رحلته اليوم السبت من القاهرة الساعة 8:00 وتنتهي المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.


قطار مكيف رقم 901


تبدأ رحلته اليوم السبت من القاهرة الساعة 8:10 وتنتهي المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

موعد قطارات الصعيد



قطار نوم رقم 86 –


تبدأ رحلته اليوم السبت في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 18:30، وتنتهي أسوان في تمام الساعة 7:35.


قطار مكيف رقم 980


تبدأ رحلته اليوم السبت في التحرك من محطة سكة حديد القاهرة بتمام الساعة 7:30، وتنتهي محطته النهائية في الأقصر الساعة 18:30.


قطار مكيف رقم 978 –


تبدأ رحلته اليوم السبت من القاهرة في تمام الساعة 7:10، وتنتهي محطته النهائية بالأقصر في الساعة 17:20.



قطار مميز رقم 1142 –


تبدأ رحلته اليوم السبت في القيام من القاهرة في تمام الساعة 16:30، وتنتهي في محطة الواسطى في تمام الساعة 18:25.

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يذكر أنه من المقرر أن يتم تعليق حركة كافة القطارات يوم الإثنين المقبل إجازة شم النسيم؛ حرصًا من الحكومة على عدم زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة يوم شم النسيم؛ منعًا لحدوث زيادة في المصابين، منها حظر التجوال الكامل بين المحافظات، وغلق المحال التجارية الكبرى، وشملت الإجراءات أيضًا، غلق كافة الحدائق والمتنزهات، وتكثيف الرقابة على الشوارع الرئيسية منعًا للتكدس.


وننوه للمواطنين أنه من المتوقع حدوث بعض التأخيرات لموعد القطارات اليوم السبت خلال رحلة الوصول؛ نظرًا لإجراء أعمال كهربائية وتطوير أنظمة التشغل التي يتم تحديثها.


وقامت وزارة النقل، في الفترة الماضية بتوفير أتوبيسات سوبرجيت لنقل الركاب الذين وصلوا متأخرين لمحطة مصر، خلال فترة الحظر، فيما طالبت الهيئة كافة الركاب اتخاذ ما يلزم من إجراءات للوصول للمحطات النهائية، قبل مواعيد الحظر التي تطبق في الوقت الحالي، بكافة المحافظات.

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