محافظ القليوبية: عقمنا «منزل الخفافيش» ولا داعي للقلق

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انه تم تطهير وتعقيم المنزل الذى ظهرت به الخفافيش بإحدى قرى المحافظة، ولا داعى للقلق.وأضاف الهجان خلال مداخلة له مع برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، بالنسبة ليوم الاثنين المقبل يوم شم النسيم فسيتم إغلاق كافة الحدائق والمنتزهات منعنا لوجود أى تجمعات للمواطنين، حرصا على منع انتشار فيروس كورونا.وأكد محافظ القليوبية أنه سيتم إغلاق القناطر أبرز المنتزهات داخل المحافظة يوم شم النسيم.وأوضح عبد الحميد الهجان، أن الوضع الصحى بالنسبة لانتشار فيروس كورونا فى غاية الاستقرار.