«الصحة العالمية»: كورونا ينتقل بالسعال والتنفس والجثث لا تفعل ذلك

قال الدكتور علاء حشيش مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر خلال 2019 فيروس متحور من الفيروسات التاجية، لافتا إلى أن الفيروس نفسه لم يثبت تحوره إلى الآن، لأن الفيروسات تتحور بعد مدد طويلة.وأضاف علاء حشيش خلال حواره مع فضائية إكسترا نيوز، حقيقة نقل جثث الموتى بسبب فيروس كورونا نقل العدوى للآخرين.وأكد مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا ينتقل على السعال والتنفس والجثث لا تفعل ذلك ولكن يجب التعامل بحرص مع الموتى بسبب كورونا بداية من وجودهم فى المستشفيات حتى أماكن الدفن بحرص.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 781 حالة، من ضمنهم الـ 596 متعافيًا.