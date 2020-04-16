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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عبد المهدي والحلبوسي يبحثان الأوضاع الاقتصادية في العراق

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:52 م
عبد المهدي
عبد المهدي
أ.ش.أ
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بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأوضاع الاقتصادية في العراق، وفي مقدمتها ضرورة تعظيم الموارد وتقليل الاعتماد على النفط.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، أن الجانبين عقدا اجتماعا لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي والإنفاق الحكومي في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية وتراجع الطلب عليه وجائحة كورونا واستحقاقات الموازنة المالية، وبحثا الخطط والاجراءات والحلول المقترحة لمواجهة هذه الأزمة التي يتعرض لها العراق وجميع دول العالم".

وأوضح البيان، أن الجانبين ناقشا رؤيتهما للواقع الاقتصادي والاجتماعي والحلول اللازمة، وفي مقدمتها ضرورة تعظيم موارد الدولة وتقليل الاعتماد على النفط وحماية الطبقات الاجتماعية الأضعف وتحقيق الأمن المجتمعي والغذائي والدوائي، وأكدا على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واستمرار الاجتماعات والتشاور بين اللجان المختصة للتوصل الى أفضل الحلول والاجراءات بما يلبي احتياجات المواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية.

كما استمعا خلال الاجتماع إلى شرح مفصل قدمه وزير النفط عن موقف العراق من انخفاض أسعار النفط وتحديد حصص جميع الدول المنتجة خلال اجتماع منظمة أوبك الأخير، وعرض وزير المالية الوضع المالي والإيرادات والنفقات ومتطلبات الموازنة المالية، كما قدم وزير التخطيط ورؤساء اللجان النيابية عددا من المقترحات والمعالجات الاقتصادية.

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