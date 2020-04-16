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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق سباق الخير لمساندة العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:52 م
توزيع شنط الخير
توزيع شنط الخير
محمد علي مهدي
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انطلق سباق الخير في محافظة الوادي الجديد وقبل حلول شهر رمضان المبارك بأيام قليلة، حيث حرص الأهالي والشباب والمتطوعين ورجال الأعمال على تجهيز شنط الخير لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وكذلك العمالة غير المنتظمة بقرى ومدن المحافظة.

حيث بدأت جمعية سنابل الخير بموط بدعم المواطنين بخضر وفاكهة مدعمة من شرق العوينات، وذلك تخفيفًا على الأسر الواحاتية من غلاء الأسعار في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر في ربوع محافظات مصر.

كما تم توزيع 4000 شنطة على العمالة غير المنتظمة بواسطة الجمعية الشرعية بالوادي الجديد، وفتح منافذ بيع الخشر والفاكهة والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تتناسب مع جميع الأسر بالواحات، بالإضافة إلي توزيع الخضر مجانًا على جميع المنازل.

ففي قرية الجديدة استطاعت الجمعية الخيرية بالقرية توزيع 13 طن بطاطس مجانًا على جميع أهالي القرية، وذلك في إطار التماسك والترابط بين الجمعية وأهالي القرية، ولرفع المعاناة عن كاهل الأسر محدودة الدخل في هذه الظروف والمحن التي تمر بها مصر لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد- 19".

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