الأمم المتحدة تشيد بقرار التحالف العربي وقف إطلاق النار

أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس، مساء اليوم الخميس، عن تقديره للسعودية ولولي العهد المبادرة الإيجابية بوقف إطلاق النار في اليمن.وأوضح جريفيث في بيان له أن مبادرة وقف النار في اليمن تظهر التزام السعودية بخفض وتيرة النزاع، مشيدا في الوقت ذاته بقرار التحالف العربي وقف إطلاق النار في اليمن.وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.وأوضح التحالف في بيان له أنه سيدعم كافة الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون، مؤكدا أن وقف إطلاق النار يهدف إلى تهيئة الظروف لتنفيذ دعوة مبعوث الأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.