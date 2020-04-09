تجديد حبس متهم بترويج المخدرات فى الشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الخميس، حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بمنطقة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وكانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة الشروق، أكدت قيام "على.ز. م"، 28 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، ومتخذًا من منزله وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت نحو ربع كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.