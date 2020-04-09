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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

iRead تطلق العديد من الأنشطة الإيجابية والتفاعلية على صفحات التواصل الإجتماعي للتشجيع على البقاء في المنزل

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:41 ص
iRead
iRead
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في ظل الظروف الراهنة التي تستدعي الأخذ بخطوات إيجابية تجاه المجتمع والتكاتف لتخطي هذه الفترة، لا بد من أن يكون للجميع دوراً فعال وإيجابي. ومن هنا قامت iRead بأخذ هذه المسئولية على عاتقها، فقد بدأت الشركة التي تسعى لإحياء القراءة في الوطن العربي بصب كل إهتماماتها نحو كيفية الإستفادة من أوقات الفراع الطويلة التي يمر بها الجميع في منازلهم. ولذلك قامت بإطلاق العديد من الأنشطة والفعاليات والمسابقات من خلال صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي لتضمن أن جميع الأفراد بشتى أعمارهم المختلفة إنشغالهم بأوقاتهم بشكل مفيد وممتع. تضمنت تلك الأنشطة العديد من المسابقات والتفاعلات بالإضافة إلى مشاركة العديد من الكتاب والمؤلفين المشهورين في أسلوب تفاعلي مع الجمهور.
فقد عملت iRead على خلق منصة تفاعلية مع المؤلفين والكتاب المشهورين الذين يلقون إعجاب الكثير من الجمهور، وذلك من خلال فيديو بث مباشر كل إسبوع، يتلقى فيه الكاتب ويتجاوب مع أسئلة المشاهدين لمدة ساعة من الزمن، والتي تضمنت العديد من الكتاب البارزين ومنهم أحمد مراد، ويوسف زيدان، ومحمد صادق.
شملت أيضاً فعاليات iRead كذلك ثلاث مسابقات للأطفال تنوعت أنشطتها بين الإلقاء والكتابة والرسم، تهدف تلك المسابقات إلى إكتشاف مواهب هذا الجيل الناشئ وإستغلال أوقات فراغهم مع الحرص على مشاركة متسابقين من أعمار مختلفة. تم نشر أعمال المتسابقين عبرصفحة iRead، وأتاحت للجمهور إمكانية التصويت على أفضل عمل وحصل الفائز من كل مسابقة على قسيمة شراء من سيف ستورزبقيمة 5000 جنيه مصري.
ومن جانبها أشارت إنجي الصبان، عضو مجلس إدراة شركة iRead والرئيس التنفيذي لشركة فيكتوري لينك "نسعى دائمًا في iRead إلى تنفيذ مساهمات إيجابية خاصةً في أوقات التحدي الحالية والتي أرغمت الكثير على البقاء في المنزل، ما أتاح لنا الفرصة لتشجيع القراءة والاطلاع بين الفئات والشرائح المختلفة، وتعزيز نشر المعرفة في المجتمع بشكل عام."
كما علقت شيرين راشد، الرئيس التنفيذي لشركة iRead، "نبذل قصارى جهدنا في التشجيع على استغلال الأوقات التي تُقضى في المنزل في شيء مفيد وتفاعلي، خاصةً وأن القراءة هي الطريقة الأسرع للتنمية والارتقاء بالعقل في جميع الأعمار، كما حرصنا على فتح المجال لتبادل الآراء ووجهات النظر في منصة مفتوحة بين الكتاب والقراء."
ونتيجة أيام الحظر الذي يمر بها العالم وتضاعف أوقات الفراغ التي يقضيها الجميع في منازلهم خلال تلك الأشهر، فقد قررت iRead التوجه بالإستفادة من تلك الأوقات والطاقات التي لا يتم إستغلالها. وذلك سيكون عن طريق سرد قصة تدور أحداثها حول ما يواجهه كل منا في هذه الأيام من مواقف وتحديات. وبناءً على ذلك قامت iRead بإطلاق مسابقة جديدة تحت عنوان " ليالي الكورونا " تهدف إلى إكتشاف مواهب جديدة في ظل الظروف التي تجتاح العالم. تتمحور المسابقة حول كتابة قصة تتكون من 2000 كلمة تدور أحداثها حول الليالي التي نواجه فيها الكورونا وأوقات الحظر. يمكن للمتسابق كتابة قصة فكاهية، رعب، رومانسية، خيال علمي أو حتى بوليسية. وسيتم إختيار أفضل 20 قصة وستقوم iRead بجمع تلك القصص وطبعها في كتاب تحت إسم "ليالي الكورونا" ، وبذلك تكون تلك المسابقة إكتشفت مواهب جديدة تعكس نبض الكتاب وما كان يمر به العالم في تلك الأوقات.

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