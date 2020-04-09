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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مصطفى الفقى: هكذا سيصبح شكل العالم بعد «كورونا»

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:47 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن جيله لم يشهد أزمة مثل ما حدث بسبب فيروس كورونا، كما أن كل فرد في العالم له علاقة بما يجري الآن.

وأضاف مصطفى الفقي، أثناء حواره ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن العالم بعد أزمة كورونا ستحدث به أزمات اقتصادية وخسائر كبيرة، إضافةً إلى زيادة عدد العاطلين.

وأوضح مصطفى الفقي، أن العالم سيدخل بعد تلك الأزمة في مرحلة العمل والتعليم عن بُعد، وهذه من المميزات ليس في مصر فقط بل ستحدث على مستوى العالم.

وتابع أن الناس هاجموا وزير التربية والتعليم، وثبت أن «التعليم عن بُعد» أصبح الحل القادم بعد أزمة كورونا.

وأكد مصطفى الفقي، أن العمل عن بُعد بدأ منذ سنوات ولكن أزمة كورونا تحفزه وتنميه في مصر حاليا.

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