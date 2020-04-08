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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: الدعم المقدم للعمالة غير المنتظمة خطوة هامة من جانب الرئيس

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:56 م
النائب هشام عبد الواحد
النائب هشام عبد الواحد
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أعرب النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن تقديره الشديد لقرار الرئيس السيسي بإعطاء العمالة غير المنتظمة دعمًا يصل إلى نحو 500 جنيه لمدة 3 شهور، قائلًا إنها خطوة إنسانية مهمة للغاية من جانب الدولة وتحافظ على الحياة الكريمة لملايين المواطنين الذين تضررو من هذه الأوضاع العالمية بسبب وباء كورونا.

ونوه في بيان له اليوم، بالعديد من الاجراءات التي اتخذتها الدولة تجاه العمالة غير المنتظمة واستمرار حصرها في مختلف المحافظات، لافتا إلى أن ذلك سيعطى الدولة فكرة عن الإقتصاد غير الرسمي وحجمه في البلد بما يمهد لبعد ذلك، وبعد انتهاء عاصفة كورونا الى ضم الإقتصاد الغير رسمي للدولة والتعامل مع أصحابه.

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