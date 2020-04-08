متحدث «الوزراء»: المواطنون بالقرى والنجوع أكثر وعيًا بخطورة كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المستشفيات التي تم تخصيصها لعلاج مصابي كورونا، لم تشهد حتى الآن أي تكدس للمرض على الإطلاق، موضحا أن الدولة تخصص 30 مستشفى للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد.. موضحا أننا ما زلنا بعيدا عن حالات الاكتظاظ وربع المستشفيات التي تم تخصيصها هي التي تعمل الآن.وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن فلسفة تقليص ساعات الحظر تعد من الحلول المبتكرة والعملية، وإجراء احترازي لتفادي الزحام في المواصلات العامة.وأكد أن المواطنين في القرى والنجوع أكثر وعيا بخطورة فيروس كورونا، ويتعاملون بكل جدية ومسئولية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حال ظهور أية إصابات.وتابع: "أي قرية يتم عزلها يتم توفير كافة السلع والخدمات لها حتى لا تتأثر حياة المواطنين بهذا العزل.. كل ما تحتاجه القرية يدخل لها كما لو كانت تمارس حياة طبيعية".