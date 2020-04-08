إليسا تدعو جمهورها للمشاركة في فيديو أغنيتها الجديدة

دعت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعيها عبر صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي لمشاركتها في فيديو كليب أغنيتها الجديدة «هنغني كمان» التي تستعد لطرحها قريبًا بعد تأجيل طرح ألبومها الجديد.وقالت إليسا في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «لكي تكون جزءًا من مشروعي القادم، أرسل لي فيديو عن نفسك ترقص وتغني لهذا الجزء من هنغني كمان وكمان».وتتعاون إليسا مع الموزع إلهامي دهيمة، في الأغنية وهي من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى، ومن المقرر أن يتم طرحها قبل نزول ألبومها الجديد على يوتيوب.