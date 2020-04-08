إحالة سائق للجنح بتهمة سرقة حقيبة ربة منزل بالظاهر

أحالت نيابة الظاهر، اليوم الأربعاء، سائق لمحكمة الجنح بتهمة سرقة حقيبة ربة منزل.كان قسم قسم الظاهر، تلقي بلاغا من فوزية. ع. ه" ربة منزل بأنها عقب إجرائها بعض التحاليل الطبية بالمستشفى، عرض عليها قائد سيارة ملاكي "لا تعلم بياناتها" توصيلها إلى محل سكنها، وأثناء سيرهما، طلب منها قائد السيارة الاستعلام عن دواء من الصيدلية وعقب نزولها لاذ بالفرار بالسيارة وبداخلها حقيبة يدها تحوى مبلغ مالي 7 آلاف جنيه، هاتفها المحمول، بعض الأوراق الخاصة بها.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها تحمل اسم" مجدي. ه. م"، ومستأجرة " للمتهم احمد. ا. ع" سائق، والسابق اتهامه ٥ قضايا " نصب " وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة.وتم ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.