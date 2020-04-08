الوحدات المحلية بقنا تتسلم أدوات مكافحة عدوى وتعقيم

تسلمت الوحدات المحلية لمراكز نقادة ونجع حمادي وفرشوط والوقف وقنا وعدد من الجمعيات الأهلية مجموعة من أدوات مكافحة العدوى والتعقيم شملت 1000 جوانتي بلاستيك لعمال النظافة وعبوات من الكلور وجوانتيات طبية وكمامات واقية من مبادرة "واجب علينا نشكرهم".وقدم الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا شكره للقائمين على هذه المبادرة على ما قدموه من أدوات تعقيم أدوات مكافحة العدوى لصالح عمال النظافة الذين يتواجدون في الشوارع باستمرار نظرا لطبيعة عملهم.وأكد نائب المحافظ في بيان إعلامي له اليوم الأربعاء، على أهمية دور المجتمع المدني في دعم ومشاركة الأجهزة التنفيذية لتخطي هذه المرحلة والمساعدة في تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.