إحباط تهريب 60 ألف لتر سولار بالخانكة

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات مفاجئةاستهدفت الحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.و أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 907 قضية تموينية متنوعة منها ضبط المدير المسئول عن إحدى محطات الوقود، لتجميعه 60690 لتر "سولار، بنزين 80 - 92" دون التعاقد مع الجهات المختصة لبيعها بأزيد من السعر الرسمى، قدرت بقيمة مالية 451 ألف و845 جنيهًا، بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواققعة، العرض على النيابة للتحقيق.وضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية، بحيازته 2700 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، في منطقة قصر النيل بمحافظة القاهرة.كما تم ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، لحيازته 1،050 طن سلع غذائية "دهون حيوانية، سجق"غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.وتمكنا الحملات من ضبط مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية، بدون ترخيص، لحيازته 5.475 طن "منظفات صناعية متعددة الأغراض"، معبأة داخل براميل مجهولة المصدر مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، في منطقة كرداسة.وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي، لاستيلائه على مبلغ 543 ألف و851 جنيهًا عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعها فى السوق السوداء، واستيلائه على المبلغ المالى مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعليًا طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية، بمنطقة المقطم بحافظة القاهرة.