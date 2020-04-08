الموسيقى والمسرح الشعري بقناة وزارة الثقافة بـ«يوتيوب» الجمعة

تبث قناة وزارة الثقافة باليوتيوب سهرة يقضيها جمهور المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك مع الموسيقى والمسرح الشعرى، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة 10 ابريل، والتي تتضمن فاصلا موسيقيًا مع ملك التقاسيم عازف الكمان العالمى عبده داغر بمصاحبة فرقته الموسيقية ويتضمن باقة من مؤلفاته الخاصة الى جانب مختارات من اشهر الالحان الشرقية يليه فاصلا لعدد من امهر شباب مؤلفى وعازفى الموسيقى المصرية الحديثة.يعقبه المسرحية الشعرية الخديوى تأليف الشاعر الكبير فاروق جويدة وإخراج جلال الشرقاوي وبطولة سميحة أيوب ومحمود ياسين وأشرف عبد الغفور، ‬فاروق الدمرداش‮ ‬،‮ ‬ ‬مدحت مرسي‮ ‬،‮ ‬حمزة الشيمي‮،‮ ‬نيفين علوبة‮ ‬،‮ ‬الحان محمد الموجي،‮ ‬تصميم الملابس والديكورات محمود مبروك، استعراضات وليد عوني‮ وتضم رؤية نقدية للواقع المعاصر من خلال تناول فترة حكم الخديوي‮ ‬إسماعيل‮ والتي‮ ‬مازالت مثارًا للخلاف بين الكثير من المؤرخين.