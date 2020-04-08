مفقودون.. أسرة الطفل سعد بالبحيرة تبحث عنه

انطلاقًا من دور جريدة «الدستور» ومسؤوليتها في دعم كافة فئات المجتمع المصري، خُصصت مساحة لمشاركة كل من فقد فردًا من عائلته، لنحاول الوصول إلى أكبر عدد أملًا في الوصول إليهم.سعد عبده سعد طايل يبلغ من العمر 13 عاما متغيب عن منزلة بتاريخ 1-4-2020 من محافظة البحيرة مركز كفر الدوار قرية كوم البركة طريق سيد غازى، وعلى من يجده برجاء الاتصال على الأرقام التالية0127816903901287679610