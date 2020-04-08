مفقودون.. أسرة الطفل سعد بالبحيرة تبحث عنه
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:22 ص
رشا نصرطباعة
انطلاقًا من دور جريدة «الدستور» ومسؤوليتها في دعم كافة فئات المجتمع المصري، خُصصت مساحة لمشاركة كل من فقد فردًا من عائلته، لنحاول الوصول إلى أكبر عدد أملًا في الوصول إليهم.
سعد عبده سعد طايل يبلغ من العمر 13 عاما متغيب عن منزلة بتاريخ 1-4-2020 من محافظة البحيرة مركز كفر الدوار قرية كوم البركة طريق سيد غازى، وعلى من يجده برجاء الاتصال على الأرقام التالية
01278169039
01287679610
سعد عبده سعد طايل يبلغ من العمر 13 عاما متغيب عن منزلة بتاريخ 1-4-2020 من محافظة البحيرة مركز كفر الدوار قرية كوم البركة طريق سيد غازى، وعلى من يجده برجاء الاتصال على الأرقام التالية
01278169039
01287679610