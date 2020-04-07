وزير التعليم: لن أسمح بابتزاز الأهالي في الأبحاث

تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع بعض المعلمين عبر جروب التعليم «صوت المعلم المصري» وناقش اقترح أحد المعلمين بشأن البحث لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.وقال أحد المعلمين للوزير: «لدينا اقتراح بأن المدارس تتولى تقييم أبحاث التلاميذ لرفع العبء عن الوزارة مع مراعاة أن يتم التأكيد على التساهل في تمرير بحوث التلاميذ وقبول أي بحث طالما يتوافق مع الحد الأدنى من الشروط والمعايير المطلوبة وألا يتم رفض أي بحث».ورد عليه وزير التربية والتعليم: «لا يا فندم هذا هو ما يستخدمه البعض لابتزاز الأهالي ولن نسمح بذلك، أنا أثق في المعلمين لكن هذا قرار نهائي ولا نريد مناقشته حتى نستكمل العمل».وقرر وزير التربية والتعليم عمل أبحاث في صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي بدلا من الامتحانات نظرا لظروف كورونا.