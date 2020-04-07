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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

"خطة الربيع المحمي".. حظر تجول وإغلاق كامل في عيد الفصح بإسرائيل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:15 م
إسرائيل
إسرائيل
سارة شريف
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بدأ اليوم في إسرائيل تطبيق إجراءات الإغلاق الكامل وحظر التجول وفصل المدن الإسرائيلية عن بعضها ابتداء من اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصرا وحتى يوم الجمعة المقبلة أثناء عصلة عيد الفصح والتي عرفت باسم "خطة الربيع المحمي".
وكان رئيس الوزراء الإسرايئلي بنيامين نتنياهو قد صرح مساء أمس أن هذا الأسبوع هو أسبوع مصيري للعالم ولإسرائيل، الحياة مقابل الموت،" قائلاً:"أنه ستحدد الأيام المقبلة الاتجاه الذي سنسير وفقه، التقدم أو التراجع"، وأضاف:" أي شخص يعتقد أن أزمة كورونا يمكن أن تنتهي بسرعة، فإنه مخطئاً".

وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الأثنين، خرائط المدن التي يتفشى بها فيروس كورونا المستجد بصورة كبيرة حيث شملت الخارطة كل من القدس وبيت شيمش ورعنانا وأور يهودا، وهذه المدن فيها تركيز كبير لليهود الحريديم إضافة الى دور المسنين التي تعتبر محور انتشار الوباء.

فيما صادقت الشرطة الإسرائيلية على الخطة التي أطلقت عليها "حملة الربيع المحمي"، والتي دعت فيها الإسرائيليين إلى الاتزام بالتعليمات والاحتفال بالعيد مع العائلة المصغرة، والاستمرار في عدم التجمهر في الاماكن العامة والحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص، مع تشديد لنشاط الشرطة في الأحياء اليهودية المتشددة دينياً.

وكان قد دفع التسارع في ارتفاع عدد حالات كورونا في إسرائيل إلى زيادة تشديد القيود ولا سيما على المجتمعات اليهودية المتدينة التي كانت ترفض الانصياع لتعليمات وزارة الصحة بالبقاء في المنازل وعدم التجمع.

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