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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو سعد: أزمة كورونا جددت الثقة بأداء الدولة فى مواجهة الأزمات

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:44 ص
عمرو سعد
عمرو سعد
حسين الجندي
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قال الفنان عمرو سعد تعليقًا على مبادرته "دعم الأطباء بالزي الوقائي"، إن مبادرته جزء من مبادرة سيدة الأعمال هبة السويدي ومؤسسة أهل مصر، موجهًا الشكر لها لأنها أشركته في تلك المبادرة الداعمة للأطباء الذين يعملون في ظروف دقيقة في مكافحة فيروس "كورونا".

وأضاف "سعد"، في مداخلة عبر سكايب مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، أن المبادرة تشمل توفير أكبر عدد من الملابس الوقائية للأطباء والتمريض الذين يعملون في مستشفيات الحجر الصحي في أنحاء الجمهورية وهو جزء بسيط لرد الجميل في ضوء تزايد الإصابات بالفيروس؛ مشيرًا إلى أن الإنتاج للزي سيكون محليًا لأن مصر قادرة على ذلك.

وتابع: "الدعم يشكل عامل نفسي مهم للأطباء والتمريض بإننا موجودين وحاسين ببعض".

وحول طقوسه في الحجر الصحي قال "سعد": "هذه فرصة كبيرة مولودة من رحم الأزمة أننا نجلس مع بعضنا وأسرنا والحظر فرصة لإعادة الدفء للعلاقات الإنسانية التي افتقدناها في زحمة الحياة"، مشيرًا إلى أن الحظر فرصة لإعادة تقييم النفس وترتيب الحسابات.

وتابع: "الأزمة الحالية قضت على الأنانية في العالم لأن فيروس صغير هدد حياتنا ومنعنا من الخروج من البيت وهو درس كبير جدًا"، مؤكدا أن أزمة كورونا جددت الثقة في أداء الدولة مع الأزمات، موجهًا الشكر لوزيرة الصحة، قائلًا: "ماتزعليش من هزار الشعب.. إحنا شعب بنحب الضحك إحنا مقدرين لمجهودك جدًا والتاريخ سيكتبه ولن ينساه".

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