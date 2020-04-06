نقيب الفلاحين السابق يطالب بتخفيض الكهرباء والديزل فى عمليات الرى

قال محمد برغش نقيب الفلاحين السابق إن، هناك عناية كبيرة من قبل الفلاحيين بجني الثمار وعمليات النقل، وهناك التزام كبير في هذه النقطة.وأضاف برغش، خلال تصريحات تلفزيونية مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "on e"، أن برميل البترول بـ23 دولار، وخيشة البصل بـ26 دولار، وهذا يدل على أهمية الزراعة.وواصل: "وقت الشدة عيب لما نشتكي أو نطلب.. بس الدولة دعمت السياحة والكثير من القطاعات في الدولة، وكنا نتمنى دعم الفلاحين وتخفيض الكهرباء والديزل في عمليات الري، وكل هذا يساهم في النهوض بالزراعة المصرية، عاوزين المسئولين يسمعوا لنا، عشان عيب نفشى سرنا على الهواء".وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.وأضاف، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدين من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن، إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.