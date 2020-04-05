رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«عمر ودياب».. اسم مسلسل علي ربيع الجديد بدلًا من «وصل أمانة»

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:27 م
علي ربيع
علي ربيع
حسين الجندي
طباعة
كشف المؤلف فاروق هاشم، عن بوستر مسلسل رمضان المقبل للفنان علي ربيع والفنان مصطفي خاطر والذي كان يحمل اسم "وصل أمانة" ليصبح اسمه الجديد "عمر ودياب".

وانتهى فريق عمل المسلسل من تصوير ما يقرب من ٩٠ بالمائة من أحداث العمل الذي يعد مشاركة جديدة بين الثنائي بعد عدة نجاحات كبيرة في المسرح والتليفزيون والسينما.

مسلسل "عمر ودياب" إنتاج شركة سينرجي، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبروعدد من ضيوف الشرف، ويسجل العمل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية ويشارك في بطولته كل من الفنانين محمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف.
«عمر ودياب».. اسم مسلسل علي ربيع الجديد بدلًا من «وصل أمانة»
«عمر ودياب».. اسم مسلسل علي ربيع الجديد بدلًا من «وصل أمانة»
«عمر ودياب».. اسم مسلسل علي ربيع الجديد بدلًا من «وصل أمانة»
«عمر ودياب».. اسم مسلسل علي ربيع الجديد بدلًا من «وصل أمانة»
«عمر ودياب».. اسم مسلسل علي ربيع الجديد بدلًا من «وصل أمانة»
«عمر ودياب».. اسم مسلسل علي ربيع الجديد بدلًا من «وصل أمانة»

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الباز: تحريض الإخوان على مصر في أزمة كورونا كتب نهايتهم

كورونا يحصد أرواح 67 ألف حول العالم

17 إصابة جديدة بكورونا في السعودية والإجمالي 2402

السيسى يوجّه بسرعة الكشف على أطباء وممرضى ومرضى معهد الأورام

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

الإفتاء توضح حقيقة إصدار فتوى تتعلق بصيام رمضان في زمن كورونا

محمد الباز: تحريض الإخوان على مصر في أزمة كورونا كتب نهايتهم

17 إصابة جديدة بكورونا في السعودية والإجمالي 2402

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

منوعات

لتكريم المراسلين..."نشرة أخبار الميديا" تطلق مبادرة #بروفايلمراسل..#شكرامراسل

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

بعد دخولهم «جينيس».. طلاب صيادلة بدر يطلقون حملة للتوعية ضد كورونا

مشروع بحثي لجامعة الفيوم ينقذ البشرية من طوفان كورونا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ليس بـ الطوب وحده نبنى العمارات
سيد عبدالقادر
يوم الضمير
ماجد حبته
خشبة فى عين بريطانيا!
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
المزيد

الثقافة

«إبداعات الصغار» على قناة القومي لثقافة الطفل عبر يوتيوب

لصالح الفنانين المتضررين من «كورونا».. «التشكيليين» تطلق «من أجل نقابتنا»

ثقافة الأردن تعلن أسماء الفائزين في مسابقة «موهبتي من بيتي»

دار الكتب: مخطوطات من وثائق ثورة 1919 عبر بوابة الثقافة