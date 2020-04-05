«عمر ودياب».. اسم مسلسل علي ربيع الجديد بدلًا من «وصل أمانة»

كشف المؤلف فاروق هاشم، عن بوستر مسلسل رمضان المقبل للفنان علي ربيع والفنان مصطفي خاطر والذي كان يحمل اسم "وصل أمانة" ليصبح اسمه الجديد "عمر ودياب".وانتهى فريق عمل المسلسل من تصوير ما يقرب من ٩٠ بالمائة من أحداث العمل الذي يعد مشاركة جديدة بين الثنائي بعد عدة نجاحات كبيرة في المسرح والتليفزيون والسينما.مسلسل "عمر ودياب" إنتاج شركة سينرجي، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبروعدد من ضيوف الشرف، ويسجل العمل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية ويشارك في بطولته كل من الفنانين محمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف.