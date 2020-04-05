عائدة من واشنطن تكشف تفاصيل استقبال الوافدين فى الحجر الصحى

قالت كريمة أباظة، إحدى العائدات من واشنطن، إنها كانت مقيمة في واشنطن بأمريكا منذ 4 سنوات، وتدرس الهندية، وكان من المفترض أن تتخرج خلال العام الحالي، ولكن عندما حدثت أزمة فيروس كورونا لم تفكر في أي شيء سوى العودة لبلدها مصر.وأضافت كريمة أباظة في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أنها تواصلت مع السفارة المصرية هناك، وطلبت منهم العودة إلى مصر هي ووالدتها، موضحة أن السفارة استجابت لها وطلبت منهما جوازات السفر ولم يستغرق الوقت طويلًا، حتى تم إرسال جوازات السفر لهم وتذاكر الطيران.وتابعت: أنها هي الآن موجودة في الحجر الصحي في مرسى علم، مشيدة بالتعامل الراقي والمحترم مع الوافدين أثناء إنهاء إجراءات إيداعهم في الحجر الصحي بفنادق مرسى علم.وتابعت أن أكثر ما لفت نظرها أن هناك اهتمامًا كبيرًا بصحة العائدين، ويتم تعقيمهم وتعقيم امتعتهم، ونقلهم في أتوبيسات إلى الفنادق، مشيرة إلى أنهم لم يدفعوا أي أموال نظير إيداعهم في الحجر الصحي.