إجراءات يجب عليك اتباعها عند دخول المنزل لتفادي كورونا

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن الاجراءات الواجب اتباعها عند العودة إلى المنزل، ضمن الإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس الكورونا المستجدة.وأوضحت الهيئة -في بيان اليوم الأحد- أنه يجب خلع الحذاء خارج المنزل، وغسل الوجه بالماء والصابون، وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20: 30 ثانية، والتخلص من الكمامات بطريقة آمنة فور خلعها،و غسل المعلبات بالماء والصابون.وشددت على ضرورة تعقيم وتنظيف الهواتف الخلوية باستمرار، ومسح الأسطح وتعقيمها، وغسل الخضروات والفاكهة بالماء الجاري أو بماء وخل ثم تجفيفها، خلع الملابس ووضعها جانبًا وغسلها لوحدها بحرارة 60 درجة، وضع الأكياس الشرائية لفترة ومن ثم ترتيبها والاستمرار بغسل اليدين.