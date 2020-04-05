«جهاز بدر» يواصل حملات التطهير والتعقيم بالأحياء السكنية (صور)

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، استمرار حملات تطهير وتعقيم لجميع الأحياء والأسواق والمحلات والمولات داخل الأحياء السكنية بالمدينة، موضحًا أن عمليات التطهير تتم أثناء فترة حظر التجول لتكون الشوارع خالية من المارة.وأضاف «مندور»، أنه تم مساء اليوم تعقيم وتطهير منطقة ٤٢ عمارة بالحي السابع بمنطقة المدابغ، موضحًا أنه تم وضع بعض التعليمات الإرشادية لأخذ الحيطة والحذر للمواطنين القاطنين بالمدينة، بالإضافة إلى عمل التعقيم اليومي على مداخل المدينة بالكامل.وشدد رئيس جهاز مدينة بدر على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الدولة، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الفورية حفاظًا على سلامة المواطنين.