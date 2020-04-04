محافظ الإسماعيلية يوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

قال اللواء شريف بشارة، محافظة الإسماعيلية إن أهالي الإسماعيلية التزموا بقانون الحظر ومنع التجمعات، مناشدا الأهالي بالمزيد من الحرص واتباع الإجراءات الاحترازية، معلقا: "اللي معندوش حاجة مهمة يخليه في البيت عشان الأمور تكون مستقرة".وأضاف "بشارة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أنه تم اكتشاف حالتين في عزبة أبو ربيع لرجل وزوجته، لافتا إلى أنه تم عزل العزبة المكونة من 149 فردا معظمهم أقارب.وتابع: "الزوج المصاب كان في القليوبية منذ 10 أيام ونقوم بتقصي المخالطين له، كما تم إغلاق المطعم الذي كان يعمل فيه".ولفت إلى أنه تم إجراء التعقيم على كافة أنحاء العزبة، لافتا إلى أن هيئة قناة السويس أرسلت مساعدات غذائية لها.