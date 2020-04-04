أستاذ فيروسات: «كورونا» ليس شرسا وتصنيفه متوسط بين الفيروسات

قال الدكتور محمد أحمد أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن فيروس كورونا مصنف بين الفيروسات أنه فيروس متوسط الشراسة، ولكنه اكتسب شهرته وشراسته الحالية لأنه فيروس جديد، وسريع الانتشار.وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذه الخواص الجديدة للفيروس كافية بأن تحدث ذعرا، لأنه لا يوجد أي أدوية مضادة ضده، وينتشر بسرعة بين الناس.وواصل أن الإجراءات الاحترازية التي تحددها الدولة يجب أن يلتزم بها الناس ودي أو قهري من خلال تفعيل القانون، لأن هذا الأمر لا يتعلق بمصلحة شخص واحد فقط.وتابع أستاذ الفيروسات بالمركزالقومي للبحوث، أنه من المتوقع أن يتم اكتشاف عقار أو لقاح مضاد لفيروس كورونا قريبا.