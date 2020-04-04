الأردن يراقب حظر التجوال بطائرات دون طيار

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، أنها لجأت إلى الطائرات دون طيار لمراقبة حظر التجوال، المفروض على المملكة، في وقت ارتفعت فيه عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت، إلى 323 حالة بعد تسجيل 13 حالة جديدة، حسبما أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر.وأعلن جابر، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، خلال الإيجاز الصحفي اليومي، تسجيل 16 حالة شفاء وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات 323 إصابة، و74 حالة شفاء، و5 وفيات.من جانب آخر، قال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، أمجد العضايلة، إن الحظر الشامل من الممكن أن يتكرر حسب أعداد الإصابات وتطورات الأوضاع في الأردن، مشيرا إلي أن العديد من الملاحظات وردت للحكومة حول عدم الالتزام بحظر التجول الشامل في بعض القرى في المحافظات.وأوضح أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الأردن ستقوم بمراقبة الالتزام بحظر التجوال من خلال طائرات دون طيار "درونز" وكاميرات المراقبة، واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.