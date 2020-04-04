حبس حارس عقار لسرقته عيادة طبيب بالمعادي

أمرت نيابة المعادى الجزئية، بحبس حارس عقار ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بسرقة عيادة طبيب.تلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من طبيب يفيد باكتشافه سرقة شاشة LCD - كاسيت بالسماعات من داخل عيادة الأسنان ملكه، الكائنة بأحد العقارات بدائرة القسم.تم تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس سابق بالعقار محل البلاغ، وأصل بلدته محافظة المنيا. وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.