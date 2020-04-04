حمدي الليثي: أزمة فيروس كورونا ستغير أولويات الحكومة المستقبلية

قال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن أزمة فيروس كورونا ستؤثر على استراتيجيات الدول، وستؤدي إلى تغير الأولويات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أهم القطاعات التي ستدعمها الدولة قطاع الصحة والتعليم والبحث العلمي والبنى التحتية خلال العام المالي 2020- 2021.وأكد "الليثي"، في تصريحات لـ "الدستور"، أن تخصيص 10 مليارات جنيه لقطاع الاتصالات في موازنة 2020- 2021 لاستكمال البنية التحتية لبناء مصر الرقمية وتحديث وتوسيع السعات الدولية للإنترنت وأيضًا مد كابلات الفايبر إلى المباني الحكومية أحد أولويات الحكومة، حيث إن الأزمات أكدت أهمية وجود شبكات قوية وتقنيات لدى الحكومة للتواصل مع بعضها عن بعد.وأوضح نائب رئيس الغرفة، أن قطاع الصحة سيحتل المرتبة الأولى في اهتمامات الدولة من تطوير وتحديث للأنظمة الصحية، وتوفير جميع المستلزمات الطبية والأجهزة المختلفة وأيضًا إنشاء وحدات ومراكز للتشخيص عن بعد من خلال التقنيات الحديثة.وأشار الليثي إلى أن ميكنة قطاع التعليم والجامعات والبحث العلمي أحد أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية، حيث إنه من الضروري الاعتماد على طرق حديثة في التعليم، منها التعليم عن بعد وإتاحة المواد الدراسية للطلاب على منصات رقمية كبيرة تستطيع تحمل الأعداد الكبيرة، وأيضًا إجراء الامتحانات إلكترونيًا عن بعد.