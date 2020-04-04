خالد الجندي: لا فائدة من الاستماع للقرآن في هذه الحالة (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن الكريم يؤثر في الإنسان بشرط وجود القابل وهو القلب السليم، بدليل قوله تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة)، موضحًا: "ولو القلب عنده صدود مفيش قرآن ولا توبة هتأثر فيه".وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "بعض الدعاة بيزعلوا أنه لا أحد يسمعهم كثيرا، ولكن لو أنت النبي والقابل غير مستعد عند الناس، فلن يستمعوا لك"، مستشهدًا بالآية الكريمة: (إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون).