أستاذ تاريخ حديث: «الأزاريطة» أول حجر صحى تم بناؤه فى مصر

قال الدكتور أحمد عبد الدايم، أستاذ التاريخ الحديث بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن إجراءات الحجر الصحى منذ نهاية القرن التاسع عشر وتقدم الطب ساعدت على تجحيم الفيروسات والأوبئة، لافتا إلى أن منطقة الأزاريطة فى الإسكندرية كانت بمثابة أول حجر صحى بناه محمد علي عند انتشار الطاعون والكوليرا خلال الفترة من (١٨٣١_١٨٣٥)؛ وتم بناء الأزاريطة على أطراف الإسكندرية آئنذاك لاستقبال المصابين.وأوضح "عبدالدايم" لـ"الدستور"، أن فيروس الأنفلونزا هى دائمة المشكلات عبر التاريخ بدءا من ١٩١٨ وحتى الآن، وأنه بالنظر إلى باقى الفيروسات مثل الكوليرا والملاريا دائما ما يكتشف لها بعض الأمصال لعلاجها إلا الإنفلونزا، لافتا إلى أن الفرق بين الوباء والجائحة؛ هى أن الوباء ينتشر فى نطاق جغرافى محدد، أما الجائحة هى وباء ينتشر عبر قارات العالم.