مصدر: اتجاه داخل «الوطنية للانتخابات» لإلغاء «تكميلية النواب» بسمالوط

كشفت مصادر قضائية عن وجود اتجاه داخل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، لإلغاء الانتخابات البرلمانية التكميلية للنواب بالدائرة الثالثة دائرة سمالوط بالمنيا نهائيا، بسبب أزمة فيروس كورونا.وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن الانتخابات والتي كان مقررا انطلاقها في الخارج يومى 3 و4 أبريل الجاري، وتنطلق في الداخل يومى 5 و6 أبريل، أصبح من الصعب إجراؤها في ظل انتشار الوباء عالميا، وحتى إن أجريت في الداخل فسيكون من الصعب إجرائها في الخارج وبالتالي سنكون أمام انتخابات من السهل الطعن على عدم دستوريتها.وأوضحت المصادر أنه طبقا لما نصت عليه المادة 25 من الدستور: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي"، وبالتالي إذا رأت الوطنية للانتخابات أن المدة التي سيقضيها العضو البرلماني الجديد أقل من ستة أشهر يحق لها وقف إجراء الانتخابات التكميلية بشكل نهائي، وهو الاتجاه الأكبر لدى البعض بسبب انتشار فيروس كورونا.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت مارس الماضي، إرجاء استكمال إجراء الانتخابات التكميلية لمجلس النواب للدائرة الثالثة دائرة سمالوط بمحافظة المنيا إلى أجل غير معلوم بسبب انتشار فيروس "كورونا".