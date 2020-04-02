رئيس الوزراء: الأسبوع المقبل مهم جدًا للسيطرة على إصابات كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الأسبوع القادم مهم جدًا على مستوى الاستمرار في تنفيذ كل الإجراءات التي فرضتها الدولة المصرية في مكافحة فيروس كورونا.وتابع: "الطبيعي إن الأرقام على مستوى اليوم هتبدأ في التزايد، الأسبوع اللي فات المتوسط كانت في التلاتينات والأربعينات، والأسبوع ده الإصابات اليومية هتبقى في المتوسط بين 60 أو 70 أو 80، وممكن الأسبوع الجاى يبقى أكتر شوية، كل ده ميقلقناش، لأننا طول ما إحنا في المنحنى التصاعدي المتدرج ميقلقناش في أي حاجة".