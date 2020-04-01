«إحنا فى خدمتكم».. حملة شبابية ضد الغلاء وجشع التجار بدمياط

نظمّت مجموعة من شباب مدينة الزرقا بمحافظة دمياط حملة لتوفير السلع الغذائية من خضار وفاكهة للمواطنين بأسعار مخفّضة وتوصيلها للمنازل دون مقابل؛ حرصًا على إبقاء الأهالي داخل منازلهم بعيدًا عن الزحام مع الحرص الشديد على تعقيم ونظافة السلع المختلفة وعدم لمسها بدون أدوات للتعقيم وأيضًا انتقائها بعناية فائقة متحملين نفقات التعبئة.جاء ذلك تحت شعار (خليك فى البيت إحنا فى خدمتكم) في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر والعالم بعد تفشّي فيروس كورونا المستجد، خاصة مع استغلال بعض التجار لهذه الظروف برفع أسعار عدد من السلع.مبادرة شباب الزرقا لاقى إشادة من المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، ضد الغلاء والاستغلال، وجشع بعض التجار، إضافة إلى المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بتخفيف عبء مشقة الذهاب للأسواق.