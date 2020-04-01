«حطي روج».. نصائح الفنانة شهيرة للسيدات خلال العزل المنزلي

وجهت الفنانة شهيرة عدة نصائح للسيدات، خلال فترة العزل في المنازل وذلك في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك".وقالت شهيرة في تغريدتها: "بنصح البنات والسيدات أن الفترة دي ‏ممكن نستغلها في الاعتناء ببشرتنا وشعرنا وحاجة كمان لرفع المعنويات حطي روج وانتي قاعدة في البيت لنفسك أولا ولجوزك لو ‏فيه".وكانت الفنانة شهيرة قد نشطت عبر صفحتها خلال فترة العزل ووجهت رسالة قبل أيام لرئاسة الوزراء طالبت فيها بغلق الكافيهات ومنع الشيشة قبل صدور الحكم بذلك، وقالت في تغريدتها: "سيادة رئيس الوزراء اقفل الكافيهات لنحد من التجمعات وشرب الشيشة وخلافه أصل احنا ما يمشيش معانا إلا المنع والشدة في القرارات اضربوا بيد من حديد قبل ما تكبر الكارثة والله معكم".