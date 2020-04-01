تراجع الأسهم الآسيوية مع الخسائر الكبيرة للعقود الآجلة في أمريكا

سجلت الأسهم الآسيوية تراجعا شبه جماعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء على خلفية التراجع الحاد للعقود الآجلة في الولايات المتحدة، في حين ارتفعت الأسهم الأسترالية بنسبة 3.5%.وتراجع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بمقدار 851.6 نقطة بما يعادل 4.5 في المئة ليصل عند الإغلاق إلى 18065.41 نقطة، في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 51.96 نقطة أي بنسبة 3.7 في المئة إلى 1351.08.وتضرر مزاج المستثمرين في بورصة طوكيو أيضا بالبيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة اليوم التي كشفت تراجعا حادا في ثقة الشركات اليابانية.وأعلن بنك اليابان المركزي تراجع مؤشر تانكان لثقة الشركات في اليابان إلى سالب 8 نقاط خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل صفر خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وتراجع مؤشر كوسبي لبورصة سول للأوراق المالية بنسبة 2.58 في المئة.وتراجع مؤشر هانج سينج في بورصة هونج كونج بنسبة 2.67 في المئة، في حين تراجع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 0.5 في المئة.في المقابل ارتفع مؤشر "إس أند بيأيه.إس.إكس200" للأسهم الأسترالية بنسبة 3.58 في المئة، في حين ارتفع مؤشر "أول إورديناريز" الأوسع نطاقا بنسبة 3.52 في المئة.